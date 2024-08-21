Стали медалистками «Кубка Доброй воли» по гребле

Севастопольские спортсменки Анастасия Долгова и Полина Никитенко завоевали медали на Международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Соревнования прошли в Москве с 14 по 18 августа, уже в третий раз.

В «Кубке Доброй Воли» приняли участие около 800 сильнейших гребцов на байдарках и каноэ сборных команд основного, молодежного (до 24 лет) и юниорского (до 19 лет) составов из России, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Индии, а также лучшие спортсмены регионов России.

Российскую команду представили семь призеров Олимпийских игр, в том числе севастопольская спортсменка А.Долгова.

Ее выступление в чемпионате отмечено сразу четырьмя наградами: байдарка-одиночка (200 м), байдарка-двойка (200 м), байдарка-двойка (500 м), байдарка-четверка (500 м). Столь высокий результат позволит А Долговой принять участие в Чемпионате мира.

Вторая наша спортсменка – Полина Никитенко – заняла третье место в заезде байдарок-четверок на 500 м среди юниорок.