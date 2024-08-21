Ситуация с заболеваемостью covid-19 напряженная

В Севастополе за неделю зарегистрировано 152 случая новой короновирусной инфекции. В соседнем Крыму выявлено 172 таких случая, что выше, чем на предыдущей неделе.

И в остальной части России фиксируется рост заболевших новым штаммом ковида FliRT, гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю количество заболевших увеличилось на 11% и составило около 324 тысяч случаев.

Населению, а особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.