Приказа о продлении ограничения проезда пока не поступало

Строительная готовность этой транспортной развязки на 20 августа составляет 31%, сообщили в департаменте транспорта. Основная задача — перекладка инженерных сетей.

На этом участке движение перекрыто с 1 июня. Его обещали открыть сначала к 1 августу, а потом и к 1 сентября. По информации от ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», пока от департамента транспорта им не поступало указаний о переносе срока возобновления движения на этом сложном перекрестке.

Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняет АО «Севавтодор». На опасном перекрестке исключат поворот налево с Фиолентовского шоссе в сторону ПОР. Весь транспорт со стороны «Добростроя» будет двигаться в сторону города, а разворот в обратную сторону устроят в низине Стрелецкой балки. В документации это называется «устройство недостающих переходно-скоростных полос». Протяженность участка новой развязки — 887 метров.