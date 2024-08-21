Почувствовать себя скалолазом

Для начала объясним, что Змейка — это народное название одного из маршрутов класса Виа Феррата (дорога из железа) Большой севастопольской тропы, ведущего к вершине горы святого Ильи — Ильяс-Кая. Официальное имя маршрута «Виа Феррата Деликли-Бурун – Ильяс-Кая по контрольным точкам З-Е-А-Ж-Б-В». Каждая буква — ориентир для туристов, а в случае чего — для спасотряда. Сравнение же со змеей связано с извилистостью маршрута.

Это «Севастопольской газете» пояснила гид Алевтина Каймова (Аля), с которой корреспонденты и отправились к вершине, чтобы почувствовать себя скалолазами, в один из воскресных дней августа. Признаемся — при отсутствии отчетливого понимания, что именно нас ждет впереди.

О месте встречи группы было договорено заранее — в 7.30 в «кармане» на Ласпинском повороте. Там получаем и надеваем снаряжение. Это одна из основ нашей безопасности: страховочная система, «усы» самостраховки с амортизатором рывка, защитная каска, которая должна уберечь от падающих камней, перчатки, еще один «ус» с карабином (вспомогательный, для отдыха, его используют и когда хочется сделать эффектный кадр).

Без перчаток не обойтись — на маршруте руки постоянно скользят по металлическому тросу, к которому пристегиваются страховочные усы. Из обязательных условий выхода на маршрут — отсутствие украшений на пальцах и наличие не менее полутора литров питьевой воды на человека.

Знакомство с правилами техники безопасности — тоже обязательно, с ремаркой: «все правила писаны кровью».

Однако самая надежная гарантия нашей безопасности — гид. А.Каймова с детства занимается горными видами спорта, а инструктором-проводником работает уже 10 лет, включена в Единый федеральный реестр инструкторов-проводников.

Готовы

Метров 30 идем вдоль трассы, потом по переходу на противоположную сторону, на подъем через лес. По ходу движения проводник рассказывает о горных маршрутах Виа Феррата, чем они отличаются от других маршрутов в горах. Основная особенность виа феррат — наличие большого количества металлоконструкций на маршруте, которые туристы используют для обеспечения страховки.

Змейка считается маршрутом средней сложности. Пройти по нему под силу среднестатистическому человеку в хорошей физической форме и при отсутствии панической боязни высоты.

На весь подъем от трассы до креста на вершине Ильяс-Кая и спуск обратно дано от пяти до шести часов, в зависимости от состава и скорости группы. В нашей, из шести человек, четверо — «на опыте», с ними А.Каймова уже неоднократно ходила на более сложные маршруты. Мы двое, из которых одна — женщина, — новички. К нам инструктор присматривается, пока поднимаемся по лесу. Заодно рассказывает, что техническая часть маршрута — это скальные участки, по которым нужно будет лезть вверх по рельефу, используя снаряжение. Всего нам предстоит пройти 8-9 километров. По вертикали это составит примерно 500 метров, что для Крыма совсем немало.

Пошли

А вот и металлический трос! Для тех, кто изначально не понял, зачем нужны усы с карабинами, — практический инструктаж по месту. Поначалу получается не очень, зато через пять-шесть «перестежек» всё пошло как надо. Встегиваться приходится через каждые несколько метров, как только доходишь до очередного вклеенного в скалу штыря-крепежа для троса. За время восхождения каждый из нас перестегнулся больше четырехсот раз, только и слышишь за спиной щелк, щелк...

А вот и первый вертикальный подъем, оборудованный вклеенными в скалу металлическими скобами. Ногами ступаешь на скобы, руками держишься за трос, постоянно перестегиваясь. Это первое испытание, которое, по словам инструктора, и дает представление о физических и психологических возможностях участников, — первое испытание высотой.

За первым подъемом следует второй, воспринимаемый уже спокойнее и с осознанием природных красот, что под нами: синь Ласпинской бухты, узкая лента дороги, изумруд леса.

— Это лайт! — поясняет гид на первом привале. Всего же надо преодолеть четыре этапа подъема, каждый из которых кажется легче и одновременно сложнее предыдущих. Между скалами — подъемы по тропам, кажущиеся теперь почти прогулочными. Постепенно доходим до первой вершины нашего маршрута — Деликли-Бурун (Дырявый мыс), от нее по узкой седловине переходим к склону Ильяс-Кая.

86 метров по вертикали

Как выяснилось, теперь нам предстоит самый сложный участок нашего маршрута (Б-В), гид называет его предвершинным взлетом.

В реальности это вертикальная стена, состоящая из трех участков общей высотой 86 метров. Первые два проходим, что называется, на предыдущем опыте, на третий решаюсь не без сомнений и внутреннего мандража. Преодолеть драматический момент помогает А.Каймова уверенным «Сможешь!» и еще заверением, что использование верхней страховки исключает любые неприятности. Верхней страховкой в альпинизме и скалолазании называют способ страховки при помощи веревки. В случае срыва лезущий сразу же зависает на веревке, без падения вниз.

— Поднимайся по скобам и старайся прижиматься правым боком к стене. На середине подъема скобы смещаются влево. Там справа в стене полка, стань на нее правой ногой, а левой шагни на скобу. Так! Это самый сложный момент, дальше легче, — командует гид.

Преодолев эту последнюю стену, оказываемся прямо у креста на вершине Ильяс-Кая, перед изумленными туристами, поднявшимися по пологой туристической тропе с другой стороны горы.

Дошли! Осталось разве что сделать общую фотографию на память.

До будущей горы

На обратном пути по тропе приходим в себя, делимся впечатлениями, обсуждаем отдельные эпизоды восхождения, расспрашиваем А.Каймову о работе гида.

С удивлением узнаем, что наша преимущественно мужская группа, скорее, не правило, а исключение. Что особой разницы в работе с мужчинами и женщинами нет, разве что вторые меньше хулиганят, в отличие от мужчин, которые, бывает, норовят куда-нибудь залезть или выстегнуться в опасных местах. Новичков в группах бывает 80 процентов и больше, для более опытных маршруты выбираются посложнее.

Сход с маршрута — тоже штатная ситуация.

— Если вижу, что кто-то из группы не осилит маршрут, сделаю так, что этот человек не станет его продолжать. Но если понимаю, что участнику поход по силам, не вижу смысла лишать его удовольствия дойти до конца, — рассказывает девушка.

Прощаемся тоже на эмоциях, поглядывая снизу на вершину, на которой стояли совсем недавно. Благодарим гида и друг друга за поддержку. А в голове не пойми откуда вертится фраза из песни Визбора «До послевосхождения. До будущей горы!»