На юге европейской России ожидается до +39°С

Высокие температуры в диапазоне 35-39 градусов прогнозируются на юге европейской России до конца текущей недели. Температура воды Черного моря составляет 26-27 градусов.

«На юге европейской России: в Крыму, Краснодарском крае до 35-39 градусов, такие высокие температуры до конца недели. В Ставрополье, регионах Нижней Волги и Ростовской области — до 37 градусов», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воды в Черном море в Сочи составляет 27 градусов, в Феодосии — 26, в Ялте — 27, в Евпатории и Алуште — 26.

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 21-25 августа из-за аномальной жары, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

Как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, интенсивный вынос на Крымский полуостров тропического воздуха обусловит аномально-жаркую погоду. В ближайшие двое суток (21-22 августа) на полуострове сохранится жаркая и сухая погода, лишь 22 августа в дневные часы за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные грозовые дожди. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...21°, на южном и восточном побережье до 26°; днем 32...37°, в горах 24...29°.