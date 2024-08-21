Мошенники зарабатывают на пропавших животных

Обещавший вернуть за приличное вознаграждение пропавшего кота, получив деньги, на связь не вышел.

Полиция предупреждает: пропажа домашнего питомца — стресс для любящего хозяина. Это используют мошенники, чтобы выманить деньги.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в отдел полиции обратилась 34-летняя местная жительница. У нее пропал кот породы «Сфинкс». Опечаленная хозяйка разместила объявления о его поиске в соцсетях. Она подозревала, что кота украл сосед.

На объявление откликнулся неизвестный и сообщил, что кот находится у него, за вознаграждение он вернет питомца. Женщина перевела мошеннику 17 тысяч рублей, а когда получатель перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули.

Хозяйка кота обратилась с заявлением в ОМВД России по Гагаринскому району. По данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали розыск злоумышленника.

Было установлено, кот выбежал из квартиры на лестничную клетку. Там его заметили соседи, взяли к себе на передержку, а после вернули законной хозяйке. Сосед, которого подозревала женщина, вовсе не знал о пропаже кота.

Полиция Севастополя предупреждает, мошенники находят объявления о пропаже питомца, звонят или пишут владельцам с предложением вернуть животное за вознаграждение. Никогда не соглашайтесь на подобную схему! Получив деньги, аферисты перестают выходить на связь. Если «нашедший» вашего кота начинает торопить с оплатой, угрожает причинить животному вред и отказывается от личной встречи — это мошенник.

Если же вы пострадали от преступления, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 102.