Две тысячи севастопольских семей получают выплату из маткапитала

Выплата из маткапитала назначается при условии, если среднедушевой доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов в регионе проживания. В Севастополе эта сумма составляет 31524 рублей. При этом имущественная обеспеченность семьи, а также официальное трудоустройство родителей, не учитывается.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно разделить общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев на количество членов семьи, включая рожденного ребенка, а потом еще раз поделить ее на 12. Если полученная сумма меньше двукратной величины прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.

Выплата устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, выплату можно оформить на каждого из них.

Размер пособия на ребенка зависит от региона проживания и равен прожиточному минимуму для детей на дату подачи заявления. В Севастополе в 2024 году он составляет 16182 рубля.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При обращении не позднее первых шести месяцев ребенка пособие будет выплачено за весь период, начиная с месяца рождения. В остальных случаях — с месяца подачи заявления.

Чтобы продлить выплату еще на год, заявление можно направить после завершения первичного срока, либо в последний месяц периода, на который она назначена. В этом случае пособие будет назначено с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты, то есть выплачиваться без перерыва.

Заявление можно подать на портале госуслуг, в МФЦ либо в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю. При вынесении положительного решения средства перечисляются в течение 5 рабочих дней. Последующие зачисления производятся в единый день (5 числа каждого месяца) за предыдущий.

Средства материнского капитала также можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, увеличение накопительной пенсии владельца сертификата, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Для получения персональной консультации сообщите оператору первой линии о необходимости связаться со специалистом второй линии из Отделения СФР по Севастополю. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 9.00 до 16.45, звонок бесплатный.