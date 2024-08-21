810-й гвардейской бригаде морской пехоты передали автомобиль

УАЗик и многое другое отправят морпехам, которые сейчас бьют врага в Курской области.

Севастопольцы активно помогают своей 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. В сборах участвуют и взрослые, и дети: школы и детские сады.

21 августа в Курскую область, где сейчас громят врага черноморцы, отправили уже вторую партию помощи. В ней инструменты для строительства новых позиций, на которые заходят наши бойцы, лопаты, бензопилы, перфораторы, гвозди, шуруповерты, запчасти на КамАЗы, маскировочные сети, одежду, резиновые сапоги, медикаменты, средства личной гигиены, перекусы и сладкое.

Кроме этого, официальный дилер автомобилей ГАЗ в Севастополе — ООО «Сэнд-Авто ГАЗ» --приобрел для морпехов УАЗ-3909. Такая «буханка» сейчас очень нужна бойцам в Курской области.

«С начала СВО мы помогаем бойцам, и в этот раз решили передать им машину, которая, как мы надеемся, сослужит хорошую службу в зоне боевых действий. Вместе с вами мы всем сердцем верим в Победу и вас поддерживаем», — обратился к бойцам руководитель отдела продаж «Сэнд-АвтоГАЗ» Дмитрий Селезнев, передавая машину в автосалоне на Балаклавском шоссе.

Сейчас идет сбор гуманитарной помощи, которую будут отправлять в Курскую область в сентябре. Ее собирают волонтеры, благочиние, городское отделение партии Единая Россия. Поучаствовать могут все желающие.

Выбивают врага из Курской области

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады 20 августа разгромили колонну противника в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие Черноморского флота группировки войск «Север» остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ.

За время боестолкновения были уничтожены живая сила 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и девять единиц вражеской военной техники, среди которых бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV. Захвачены два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминная машина Cougar, а также взяты в плен несколько военнослужащих противника.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить приграничную территорию Курской области. По данным МЧС на 19 августа, из приграничных районов отселено более 121 тысячи человек. В 23 российских регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около трех тысяч человек, в том числе более 1,2 тысячи детей.