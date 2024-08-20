Севастопольский филиал КФУ отправил гуманитарную помощь в Курскую область

Две партии гуманитарной помощи уже направлены на фронт и нуждающимся. Это средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, чай, кофе, сахар, детское питание и одноразовые пеленки.

«Студенты и сотрудники института с 2022 года принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей приграничных районов, для наших защитников, находящихся на линии боевого соприкосновения и выполняющих боевые задачи в тылу. Наша общая задача – оказывать посильную помощь всем, кто сегодня в ней нуждается, и, конечно, поддерживать и помогать семьям, которые потеряли своих близких», — рассказала директор Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ Наталья Лазицкая.

По ее словам, сбор гуманитарной помощи в институте будет продолжен до тех пор, пока в этом будет необходимость. Следующая партия будет направлена в Курскую область уже в конце этой недели, сообщила пресс-служба университета.