Севастополь – Донбасс: гуманитарная работа продолжается

Все последние 10 лет тема Донбасса и Новороссии стоит на первом месте у Андрея Соболева — общественного деятеля, журналиста и поэта. Оказание гуманитарной помощи жителям и воинам, сражающимся за этот край российской земли, освещение событий, происходящих там, личное участие в борьбе с украинским неонацизмом требуют немалых усилий и времени, но А.Соболев справляется с этими задачами.

Безусловно, вести такую работу невозможно в одиночку, и число сторонников и помощников у него растет от поездке к поездке. На этот раз выполнение гуманитарной миссии получило практическую и материальную поддержку от Севастопольского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, редакции «Севастопольской газеты», федерации профсоюзов ЛНР и ялтинского предпринимателя Александра Меринкова, с которым А.Соболев отправился в поездку в Луганскую Народную республику.

В боевые подразделения и госпитали были доставлены постельное белье, литература, приборы электронной борьбы, амуниция, продукты питания и мед из Байдарской долины. Разумеется не обошлось без выступлений автора-исполнителя перед воинами в местах дислокации. Эти импровизированные концерты, песенное и поэтическое слово, по мнению зрителей, не менее важны, чем материально-техническая помощь сражающимся. Да и сам А.Соболев cказал в одном из своих стихотворений:

Палит кто из пушек — и этим награда,

Пехоту считают царицей полей.

Но книга, порою, нужнее снаряда,

Пули быстрее и сабли острей.