С «Тавриды» до Ялты можно будет доехать за 40 минут

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию юго-восточного обхода Симферополя и обхода Алушты сократит время в пути от трассы «Таврида» к Ялте с 2,5 часов до 40 минут.

«В октябре будет сдаваться первый этап юго-восточного обхода Симферополя, в следующем году будет обход Алушты запущен. Сейчас проводятся работы на первом этапе обхода Алушты, идет работа заказчика по выкупу земли, разминирование. Надеемся, что в 2027 году с «Тавриды» с обходом Алушты на Ялту люди будут доезжать минут за 40 всего лишь, а не за 2,5 часа», — сказал ТАСС Валерий Абрамов, гендиректор компании-подрядчика АО «ВАД».

Юго-восточный обход Симферополя на участке Донское — Перевальное планируют завершить в 2025 году, обход Алушты — в 2026-м.