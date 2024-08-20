Рыбохозяйственный комплекс страны поддержат деньгами

Правительство РФ выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. Основные средства получат Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии и Керченский государственный морской технологический университет.

По распоряжению, подписанным председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, более 560 млн рублей направят на проведение экспедиционных исследований водных биоресурсов. Они необходимы для оценки запасов рыбы, формирования прогнозов вылова и обеспечения стабильной работы отрасли. Исследования проводит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Экспедиции ВНИРО будут организованы на озере Байкал, а также в семи регионах России: Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Тюменской областях, Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми.

Еще 140 млн рублей пойдут на капитальный и текущий ремонт филиалов ВНИРО и учебно-морской базы Керченского государственного морского технологического университета.