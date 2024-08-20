Продолжат благоустраивать Большую Крымскую тропу

За благоустройство Большой Крымской тропы (БКТ) взялось Министерство курортов и туризма Республики Крым. Речь идет о шести этапах активного туризма, которые сейчас начали готовить к благоустройству.

Большая Крымская тропа — это целая сеть экскурсионно-экологических маршрутов, которые проходят по территории полуострова от Судака до Ангарского перевала. В ее состав включены следующие маршруты: «Загадочный Меганом» (Солнечная Долина-Судак), «Чудотворный Ай-Георгий» (Судак – Папая-Кая), «По местам боев отряда 1-го Партизанского района» (Папая-Кая – турстоянка «Верхний Кок-Асан»), «На просторах Караби» (турстоянки «Верхний Кок-Асан» – «Испанец»), «Сказочный Демерджи» (турстоянки «Испанец» – «Джурла»), «Долина Привидений» (турстоянки «Джурла» – «Ангарский перевал»).

В этом туристическом сезоне доступными были четыре экскурсионно-экологические пешеходные маршрута, благоустроенные в 2023 году. Все они проходят по территории Судакского, Феодосийского регионов и Кировского района.

Благоустройство включит установку информационных щитов, навигационных знаков. В Минтуризма также обещают устроить туристические стоянки и места для отдыха.

Планируется, что БКТ объединит более трех тысяч туристических объектов, будут благоустроены 52 тропы общей протяженностью 750 км.

БКТ проходит вдоль морского побережья, соединяет Западный и Восточный Крым, а также часть горного Крыма, проходит через семь муниципальных районов, шесть городских округов, по территории более 20 ООПТ.

В Минтуризма утверждают, что пешеходные маршруты пользуются большим спросом у крымчан и гостей полуострова.