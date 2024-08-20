Покупатель удочек попался на удочку мошенников

За прошедшую неделю в полицию обратились девять местных жителей. Они пострадали от мошенников и лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей.

Хищение денег под предлогом покупки товаров или различного рода услуг на торговых площадках в интернете, в соцсетях и через мессенджеры является одной из наиболее распространенных мошеннических схем. Жертвами становятся покупатели, которые поддаются соблазну приобрести интересующий их товар по цене значительно ниже рыночной. Обнаружив в интернете такое предложение, они перечисляют деньги на указанные счета, не имея никакой гарантии надежности сделки.

Так, в полицию обратились двое жителей Севастополя, попытавшихся купить мобильные телефоны на торговых площадках. Еще четверо мужчин хотели приобрести удочку, магнитолу, гармошку и лодочный двигатель. Суммарно они лишились примерно 255 тысяч рублей. Также в правоохранительные органы обратилась женщина, которая в преддверии школьной поры хотела заказать костюм для сына, однако потеряла 5 тысяч рублей.

Еще один местный житель хотел купить «красивый» номер для своего автомобиля. Он увидел рекламу в одном из популярных мессенджеров, обсудил все детали с исполнителем заказа, и перевел на указанный ему банковский счет 30 тысяч рублей. Но аферист перестал выходить на связь, а госномер для автомобиля так и не пришел.

Девятой потерпевшей по аналогичной схеме стала 57-летняя женщина. Она нашла объявление на торговой площадке и перечислила 10 тысяч рублей неизвестному мужчине за поклейку обоев, после чего от перестал выходить на связь.

Предложение товара по цене значительно ниже рыночной, как и требование внести крупную сумму предоплаты — явный признак мошенничества. Для осуществления онлайн-покупок используйте сервис «Безопасная сделка», в этом случае продавец получит оплату только после фактического получения вами товара. Помните: при перечислении денег абсолютно незнакомому человеку у вас нет гарантий его надежности и добропорядочности, но есть большой риск навсегда потерять свои сбережения!

Если же вы пострадали от преступления, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции или по телефону 102, напомнили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.