Открыта новая дорога из Симферополя в Мирный

Новый участок от села Скворцово до города Евпатории проложен в обход озера Сасык-Сиваш и города Саки. Это позволяет значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность автодороги, разгрузить от транзитного транспорта улично-дорожную сеть в населенных пунктах.

«Благодарю генерального директора АО «ВАД» Валерия Вячеславовича Абрамова, учредителей и трудовой коллектив дорожно-строительной компании за проделанную огромную работу по реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Крыма. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество Республики Крым и АО «ВАД» будет продолжено. Желаю новых успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго!» — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что работы проведены на высоком техническом уровне, дорога введена в эксплуатацию досрочно. Водители по достоинству оценят удобство и комфорт новой трассы.

Дорога связывает Симферополь с северо-западным побережьем Крыма и является ответвлением от трассы А-291 «Таврида». Новый участок дороги позволит сократить время в пути между Симферополем и поселком Мирный, увеличить пропускную способность трассы, разгрузив улично-дорожную сеть от транзитного транспорта. Протяженность участка 61,2 км, включая 17 мостов и путепроводов, восемь транспортных развязок, четыре полосы движения. Работы поводила дорожно-строительная компания ВАД с 2021 по 2024 год, всего было затрачено более 48,2 млрд рублей.