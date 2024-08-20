Обзорные экскурсии по Новому Херсонесу стали платными

С 20 августа за обзорную экскурсию по музейному комплексу «Новый Херсонес» посетителям старше 14 лет придется заплатить 600 рублей, для детей от 7 до 14 лет — 50-процентная скидка.

Столь высокая цена за 45-минутную экскурсию, обоснована кропотливой работой организаторов по подготовке экскурсоводов. «Со дня открытия мы активно собирали обратную связь от вас — наших гостей. Ваши комментарии и предложения стали основой для изменений в работе экскурсоводов комплекса. Мы прислушивались к каждому слову и работали над улучшением экскурсионного маршрута, чтобы он стал еще более комфортным и информативным», — сообщила в социальных сетях пресс-служба музейно-храмового комплекса.

При этом для организованных групп от 15 до 20 человек предусмотрены специальные условия. Экскурсия для групп численностью до 20 человек стоит 10 тысяч рублей — 500 рублей с человека. Экскурсия для школьной группы до 16 человек — четыре тысячи рублей (250 рублей с одного школьника).

Формирование и регистрация групп — в Музее Христианства, откуда начинается путешествие по объектам комплекса.

Вход в Новый Херсонес для всех посетителей пока остался бесплатным, но с обязательной регистрацией на сайте херсонес.рф.