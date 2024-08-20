На две недели ограничили посещение маршрутов «Заповедного Крыма»

В связи с действием особого противопожарного режима ФГБУ «Заповедный Крым» ввел с 19 августа на 14 дней (до стабилизации ситуации по пожароопасному периоду) дополнительные ограничения на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов.

«В связи с действием особого противопожарного режима закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты!» – сообщается на официальном сайте «Заповедного Крыма».

Ограничения не коснутся эколого-просветительского маршрута «К зубцам Ай-Петри», а также объектов, расположенных вдоль общедоступного автотранспортного маршрута «К Зубцам Ай-Петри».

В списке разрешенных остались «Водопад Учан-Су», «Сосна Палласа», «Черепашье озеро», «Серебряная беседка», «Скала Шишко», «Зубцы «Ай-Петри», «Подвесные мосты Ай-Петри», туристическая стоянка «У кордона Ай-Петри». На последней по-прежнему разрешено размещаться с палатками, без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны.

Особо обращается внимание, что заповедники «Опукский» и «Казантипский» будут доступны только в составе организованных экскурсионных групп и в сопровождении экскурсовода.

Зоны отдыха, обустроенные пикниковые зоны ЭПО «Черешневый Сад» и «Озеро у кордона» закрываются полностью!

По вопросу возврата туристических разрешений обращаться по номеру:+7 978 337 95 30, в отдел познавательного туризма.



