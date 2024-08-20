Музей обороны – в миниатюре

Как рассказал «Севастопольской газете» заместитель заведующего отделом экспозиционно-выставочной работы Севастопольского музея обороны С.Егорочкин, это не первый их подобный опыт, прежде они уже создали макеты 30-й береговой батареи, Качинской летной школы, они также готовили большую историческую выставку, посвященную историческому центру Севастополя, а затем и укреплениям 4-го бастиона.

Нынешний проект включает шесть зданий Севастопольского музея обороны. Предполагается, что после завершения ремонта Панорамы все они будут выставлены в помещении бывшей подземно-минной галереи, где планируется открыть сувенирный магазин. Макеты создадут своеобразный экспозиционный фон.

Среди уже изготовленных пяти макетов – здания Панорамы, Диорамы, Музея севастопольских подпольщиков, Владимирский собор, Оборонительная башня Малахова кургана, в работе – еще один – здание культурно-выставочного центра (ретрокинотеатр «Украина»).

– С учетом того, что все музейные выставки проходят именно там, мы сочли обязательным сделать макет этого значимого для города исторического здания, – рассказал С.Егорочкин.

Он пояснил, что этот макет относится к категории сложных, наряду с Панорамой и Владимирским собором.

На вопрос, сколько времени уходит на создание макетов, пояснил, что все зависит от архитектурной сложности здания.

– У нас не макетная мастерская, а отдел экспозиционно-выставочных работ, мы готовим стационарные и передвижные выставки, монтируем их и демонтируем. Макетированием занимаемся параллельно, больше из интереса. Именно поэтому сказать точно, сколько уйдет времени на изготовление конкретного макета, невозможно – от месяца до трех-четырех кропотливой работы, – продолжил сотрудник музея.

По его словам, все макеты строятся по чертежам, а в отсутствии таковых – по замерам, с фотофиксацией, которая необходима для уточнения деталей.

Например, по ретрокинотеатру существуют целые альбомы чертежей, и все равно приходится уточнять детали на месте.

Несмотря, что над шестым макетом продолжается, выставлен он будет, когда откроется Панорама.

Картон, пеноплекс и акрил

Макеты изготавливаются из белого плотного картона 1,5 мм толщиной, с использованием пеноплекса и листов ПВХ, из которых вырезаются сложные капители ионического ордера.

При необходимости, используются акриловые краски, а в качестве подосновы применяется фанера толщиной 1 см.

В качестве инструментов макетчики используют обычные офисные резцы, при необходимости – дрель с различными резцами для сверления мелких отверстий.

Но самое главное, без чего точно ничего не получится, это терпение и кропотливый подход.

– Панорама, кинотеатр «Украина» и Владимирский собор – здания, построенные в неоклассическом стиле, со сложными декоративными элементами. Как, например, карнизный пояс, для которого характерно повторение классических, часто выступающих, элементов. Нужны терпение и любовь! – подытожил С.Егорочкин.