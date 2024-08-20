Город сдал в аренду общественный туалет

Сданный в аренду частному предпринимателю туалетный модуль в Динопарке до сих пор не заработал.

В конце июля ГБУ «Парки и скверы» нашло арендатора, которому передало на откуп на пять лет общественный туалет в парке в Камышовой бухте. Единственным участником аукциона, который был признан из-за этого несостоявшимся, был индивидуальный предприниматель Дмитрий Самсонов. Он-то и получил без конкурентной борьбы право аренды уборной по минимальной цене — 5572 рубля в месяц.

Согласно договору, ГУП «Парки и скверы», предприятие подведомственное департаменту городского хозяйства, предоставляет за плату во временное владение и пользование туалетный модуль из трех кабинок, а арендатор его принимает, платит аренду, ведет бизнес, а по истечение срока договора должен возвратить всё в исправном состоянии.

Платный туалет в Динопарке, где всегда многолюдно, не работает с зимы. На многочисленные жалобы департамент городского хозяйства отвечал, что туалетный модуль на ремонте, так как внутри всё разбито вандалами. Потом появилось объявление об аукционе. И вот после сдачи в аренду прошел почти месяц, а проблему это не решило: туалет всё еще на замке!

Печальная ситуация в городе с общественными уборными стала катастрофической в феврале 2023 года. По инициативе тогда еще замгубернатора Евгения Горлова все городские туалеты сначала закрыли, а потом в них ввели плату за посещение. Скоропостижную «туалетную реформу» объяснили регулярными актами вандализма. Вырученные деньги планировали направить на закупку видео-камер для поимки вандалов, валидаторов для продавцов туалетных билетов, оплату труда уборщиц, закупку бумаги и моющих средств. При этом хулиганов, портящих городские туалеты, так и не нашли.