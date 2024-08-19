В Новом Херсонесе прописали Молодежный центр «Истоки»

Мероприятие организовано программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи совместно с Правительством Севастополя, городским управлением по делам молодежи, Симферопольской и Крымской епархии. В форуме принимают участие молодые преподаватели, ученые, активисты молодежных движений, волонтеры.

Первый заезд форума посвящен вопросам укрепления семейных ценностей и преемственности поколений. В нем участвуют семьи с детьми из 40 регионов России. Общее число участников — более 200 человек, из которых девять семей (23 участника) — севастопольцы. Всем им, по словам губернатора Михаила Развожаева, пришлось побороться за право участвовать в форуме: «Отбирали лучших, самых интересных, креативных».

Собравшихся на территории музейно-храмового комплекса приветствовал главный федеральный инспектор по Севастополю Александр Акулов, который зачитал приветствие участникам Президента Российской Федерации.

В программе форума — дискуссии, лекции, консультации от автором успешных семейных проектов и семейных психологов, круглые столы, мастер классы.

Итогом работы взрослых участников заезда станет сборник советов по воспитанию детей, дети же создадут свой календарь семейных событий с вариантами проведения семейного досуга.

Всероссийский форум «Истоки» в Севастополе на базе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» продлится до 29 сентября. Всего планируется пять заездов, помимо «Семейных ценностей» заявлены: «Историко-культурное наследие» для работников музеев, археологов, историков и реконструкторов; «Путь наставника» — для патриотических воспитателей детей и молодёжи; заезд «Гармония» будет посвящен творческим народным коллективам и артистам; а также «Голос будущего» — для молодых активистов «Движения Первых» и участников конкурса «Большая перемена».

На каждом заезде у участников форума будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Максимальный размер гранта составит один миллион рублей.