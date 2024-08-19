В Новом Херсонесе будет свой загс

Как говорится в документе, учредительство данного государственного учреждения от имени города Севастополя будет осуществлять Управление записи актов гражданского состояния. Управлению ЗАГС Севастополя необходимо в срок до 30 августа выполнить все действия, связанные с процедурой создания ЗАГС, в том числе утвердить устав и структуру ГБУ ЗАГС «Новый Херсонес». Распоряжением также предписывается назначить руководителя нового загса, заключить с ним трудовой договор, а также утвердить государственное задание.

Финансирование нового загса предусмотрено за счет средств городского бюджета.