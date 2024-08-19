В Музее обороны снимают фильм о Даше Севастопольской

«Сложность проекта состоит в том, что никто из историков и современников не оставил полного описания облика Дарьи Михайловой. Это в каком-то смысле загадка, которая будоражит всех нас...», — рассказал М.Чумак.

Максимально приблизиться к раскрытию этой загадки кинематографистам помогают научные сотрудники Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. По словам режиссера, исторический и документальный материал, сохраненный сотрудниками музея, оказывают неоценимую помощь в работе над картиной.

Он также отмечает, что с судьбой героини связано множество легенд. Картина «По велению сердца» призвана развеять мифы и предоставить зрителю исключительно достоверные данные о героине Первой обороны.

«Мы не выступаем в полемику с другими версиями и работами, не желаем провоцировать на какую-то дискуссию... А вместе с историками и искусствоведами делаем нарратив, который бы достоверно представил образ этой удивительной исторической персоны, — объяснил концепцию М.Чумак и подчеркинул, что подвиг Даши Севастопольской был высоко оценен и в императорской, и в советской России. — Полагаю, он должен быть оценен и в России современной».

Инициатором создания фильма выступила общественность и медицинские работники Севастополя, которые обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Тот в свою очередь дал поручение Министерству культуры.

Работу над фильмом должны завершить в конце года, после чего картина будет безвозмездно передана в архив Музея обороны Севастополя, сообщила его пресс-служба.