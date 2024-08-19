В настоящее время в Севастополе установили 91 бетонное укрытие: 51 из них — противоосколочные комплексы, еще 40 установлены в скверах и парках, доложил 19 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Он также доложил об усилении мониторинга общественных пространств, усилении контроля со стороны народных дружинников, казачества и представителей УМВД России по Севастополю в части соблюдения правопорядка.

Директор департамента общественной безопасности также отчитался о проведенной работе по дистанционному открытию дверей с помощью домофонных устройств.

— Все провайдеры, кто ставил домофоны, поставили или ставят дополнительные платы, которые позволяют осуществить функцию разблокирования дверей. За неделю задействовали 240 домофонов, из них 180 — цифровых и 60 — аналоговых, на которые дополнительно были закуплены соответствующие устройства, — сказал А.Краснокутский.

Он также сообщил, что 240 домофонов уже синхронизировали с сигналом «Воздушная тревога! Баллистика!», их тестировали в боевом режиме с размыканием. Техническая возможность подтверждена. По 180 также уже есть техническая возможность через провайдеров «Севстар».

Выслушав доклад, губернатор М.Развожаев поручил синхронизировать действия по размыканию с оперативным дежурным, который получает команду «Воздушная тревога! Баллистика!»

Напомним, депутатами Законодательного собрания после ракетной атаки 23 июня принято решение установить в Севастополе около 600 бетонных укрытий, а в подъездах специальные устройства, открывающие двери при сигнале тревоги.