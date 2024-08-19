Строители газопровода подрыли дом инвалида

Дом оказался под угрозой обрушения из-за того, что строители, прокладывающие газопровод с Северной стороны на Южную не учли опасность оползня. Следком начал проверку.

Как сообщила пресс-служба, внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «обращено на публикацию в социальной сети о нарушении прав инвалида из Севастополя, являющегося ветераном ВМФ России, кавалером ордена Красной Звезды и ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

В прошлом году в рамках госконтракта подрядной организацией ООО «Белтрубпроводстрой» начаты работы по строительству газопровода. Предварительная оценка риска оползневого движения грунтов не была проведена, что привело к образованию обрыва вблизи земельного участка пенсионера в в СНТ «Чайка». Несмотря на возникновение угрозы обрушения домовладения пожилого мужчины, мер к установке подпорной стены подрядчиком не принято. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву дано указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что белорусская компания строит газопровод высокого давления на Северной стороне с переходом Севастопольской бухты — дюкером, протяженностью более 17 км. Госконтракт в 3,4 млрд рублей подписан в декабре 2022 года с ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» Севастополя. Ввод в эксплуатацию нового газопровода запланирован на 30 ноября 2025 года.

Участок на Северной стороне Севастополя от мыса Коса Северная до мыса Толстяк изначально подвержен негативным оползневым процессам. Для прокладки газопровода там был изъят значительный объем грунта, после чего оползневые процессы усилились.