Севастопольский фридайвер опять с высокогорным рекордом

Активист Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС) Анна Севастьянова 5 августа установила рекорд по погружению на дно самого высокогорного в России озера.

Озеро Северное Бирджалы находится в Приэльбрусье на высоте 3280 метров. Это кратер древнего вулкана, который заполнен водой от тающих ледников, по этому вода в нем прогревается только чуть выше нулевой отметки. Максимальная глубина, которой достигла спортсменка, — 8,6 метров. Таким образом она побила два своих собственных рекорда: России и Мира. Новый рекорд носит официальное название «Самое высокогорное погружение на задержке дыхания в озеро Северное Бирджалы».

В прошлом году А.Севастьянова установила мировой рекорд по высокогорному погружению. Она ныряла в озеро Махар в Карачаево-Черкессии. Оно находится на высоте 2,6 тысяч метров.

Как сообщила «Севастопольской газете» А.Севастьянова, в этом году и задачи и маршрут для достижения цели были сложней — озеро находится выше, а маршрут тяжелее. Но все прошло успешно. Международное агентство попытку одобрило, сейчас проходят официальные комиссии по регистрации рекорда.

— Установление подобных достижений для меня не самоцель — это возможность показать людям, что в любом возрасте, с любым состоянием здоровья мы можем преодолевать порой непреодолимые препятствия и способны на многое, на значительно большее, чем нам кажется, — считает мировая рекордсменка.