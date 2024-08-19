Сервисы для помощи жителям Курской области появились на портале госуслуг

На портале госуслуг организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также о близких, с которыми потеряна связь.

Для этого запущены специальные сервисы: сбор информации о предметах первой необходимости, поиск родных, учёт выехавших и сообщение о готовности к выезду. Данная информация будет передаваться в региональный оперативный штаб для отработки.

Информация о помощи жителям Курской области, инструкции на случай экстренных ситуаций, контакты специальных служб также доступны на портале госуслуг, сообщила пресс-служба кабмина России.

Га портале госуслуг также можно подать заявление на выплату жителям, вынужденно покинувшим свое жилье, а также другие выплаты в рамках действующего статуса ЧС федерального характера: выплату при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, выплату при получении вреда здоровью, выплату членам семьи погибшего при ЧС.

Денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах. Также жителям этих территорий услуги связи предоставляются бесплатно даже при отрицательном балансе.

Ситуация в Курской области

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить приграничную территорию Курской области.

По данным МЧС на 19 августа, из приграничных районов отселено более 121 тысячи человек. В 23 российских регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся около трех тысяч человек, в том числе более 1,2 тысяч детей.

По данным Минобороны, Вооруженные Силы отражают попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевая бронированная машина, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.