Разработают концепцию развития музея-заповедника «Неаполь Скифский»

«В рамках встречи с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном обсудили вопрос создания автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым «Неаполь Скифский» и подписали соответствующий меморандум <...>. К концу текущего года планируется разработать концепцию развития историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» в Симферополе, которая будет представлена для согласования президенту Владимиру Владимировичу Путину», — цитирует ТАСС сообщение С.Аксенова в его телеграм-канале.

Глава республики отметил, что всего в Крыму более 4,5 тысяч исторических и культурных памятников, которые требуют реставрации и восстановления. С.Аксенов отметил, что создание современной инфраструктуры сделает памятники доступными и привлекательными туристов. Обновление инфраструктуры позволит включить такие объекты в существующие и новые туристические маршруты.

Музей-заповедник «Неаполь Скифский» был создан в 2011 г. по инициативе крымских властей. Экспозиционная территория музея представляет собой благоустроенную туристическую площадку на месте расположения Южного дворца Неаполя Скифского — крупнейшей варварской крепости Северного Причерноморья II в.до н.э. -III в.н.э., упомянутой в античных эпиграфических источниках.

Созданию музея предшествовала длительная история археологических исследований памятника.