Печатают бюллетени для голосования на выборах

Всего для выборов депутатов заксобрания Севастополя будет изготовлено 608 тысяч бюллетеней: по 304 тысячи для голосования по городскому и по восьми одномандатным избирательным округам.

Перед запуском в печать основного тиража типография «Таврида» изготовила сигнальный комплект бюллетеней для контрольного прогона на комплексах обработки избирательных бюллетеней: КОИБ 2010 и КОИБ 2017, которые будут использоваться на предстоящих в сентябре выборах, сообщает пресс-служба Севгоризбиркома.

Бюллетени печатаются на однородной бумаге белого цвета, без вкраплений краски и иных покрытий. Фамилии кандидатов-одномандатников указываются в алфавитном порядке, а наименования избирательных объединений — в соответствии с полученными при жеребьевке номерами.

Голосовать можно с 28 августа

Кроме этого Севастопольской городской избирательной комиссией принято решение о проведении досрочного голосования с 28 августа по 5 сентября. Такое решение было принято по рекомендации ЦИК РФ в целях обеспечения безопасности и защиты жизни граждан на выборах в восьми приграничных регионах страны, в том числе, в Севастополе.

Выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва в Севастополе пройдут в единый день голосования 6-8 сентября. 16 депутатов избираются по партийным спискам, остальные восемь — по одномандатным округам.