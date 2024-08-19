Опять будет очень жарко

Более чем в 10 субъектах РФ прогнозируется жаркая погода, в некоторых регионах температура поднимется до 37-39 градусов в начале недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской России жара будет усиливаться, показатель составит 27-32 градуса, но начиная со вторника температура будет на два градуса выше, в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье она составит около 35-37 градусов», — рассказал Р.Вильфанд.

Он также отметил, что со среды в Крыму и республиках Северного Кавказа температура будет на 3-3,5 градуса выше климатической нормы, значения ожидаются в диапазоне 30-39 градусов. Ночные температуры будут на уровне 18-20 градусов.

«В Адыгее прогнозируется до 39 градусов, также очень тепло на юге Красноярского края, в Иркутской области температура составляет около 35 градусов, в Тыве — до 37 градусов, в Кемеровской области — 27-29 градусов, в Хакасии — до 35, в Забайкалье до 25-30 градусов в течение ближайших дней», — добавил метеоролог.

По данным крымских синоптиков, в начале рабочей недели на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, благодаря влиянию Азорского антициклона. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 13...18°, на южном и восточном побережье до 23°; днем 30...35°, в горах 24...29°.

Прогноз погоды по Севастополю:

— 19 августа — малооблачно, ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 18...20°, днем 30...32°;

— 20 августа —малооблачно, ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 20...22°, днем 30...32°;

— 21 августа — переменная облачность, без осадков, втер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 19...21°, днем 29...31°.