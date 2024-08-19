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На СВО погиб бывший начальник отдела уголовного розыска Севастополя

Рябов Михаил

«12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области героически погиб наш товарищ, пенсионер МВД майор полиции в отставке Андрей Александрович Яблоков», — сообщили в УМВД России по Севастополю.

А.Яблоков служил в органах внутренних дел с 2005-го по 2023 год, прошел путь от милиционера батальона патрульно-постовой службы милиции города Новочебоксарск до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю. На его счету много раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Он награжден ведомственными наградами и знаками отличия МВД России.

После увольнения из ОВД по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, А.Яблоков ушел добровольцем на СВО в 2023 году, заключив контракт с Министерством обороны РФ.

Похоронят героя в городе Новочебоксарск.