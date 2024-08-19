На площади Нахимова установят еще восемь укрытий

К уже установленным двум бетонным укрытиям на площади Нахимова добавят еще восемь, напомнил 19 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, несмотря на наличие капитального укрытия в Морском порту, при вчерашнем сигнале «Баллистика», люди шли именно в эти два укрытия. Поэтому по направлению к укрытию в Морском порту решено установить активные навигационные знаки, а также подключить сотрудника, который в момент объявления воздушной тревоги будет приглашать граждан следовать в укрытие Морпорта.

— Те 10, которые планировали на площади Нахимова, надо установить в первоочередном порядке, — заявил глава города. По его мнению, было бы разумно расположить их на месте традиционной новогодней ярмарки, по ходу движения людей с катера.

Опыт Белгорода

Доработать и усилить меры безопасности было решено после ракетного удара по Севастополю 23 июня 2024 года. В тот день киевский режим нанес удар по городу с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.

Было решено использовать опыт Белгорода и установить на остановках общественного транспорта и в городских парках бетонные укрытия типа «блиндаж». Всего их должно быть 600.