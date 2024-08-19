Курортный реестр будут вести по новым правилам

Такое решение позволит обеспечить органы власти, медицинские и санаторно-курортные организации и граждан более подробными сведениями в сфере курортного дела, использования и охраны природных лечебных ресурсов.

Правительство утвердило новые правила ведения государственного реестра курортного фонда России. В него будет включена подробная информация о санаторно-курортных организациях, лечебно-оздоровительных местностях и курортах с указанием природных лечебных ресурсов, их характеристиками, перечнем медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и реабилитации.

Реестр войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Отвечать за его ведение, как и прежде, будет Минздрав.

Постановление подготовлено для реализации новых положений федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятых в 2023 году, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. В список включены 55 курортов федерального значения, среди них курорты южного берега Крыма — Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта.