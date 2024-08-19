Контракт на изготовление боновых заграждений подписан

Боновые заграждения для Балаклавской бухты изготовят на севастопольском предприятии, сообщил 19 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.замгубернатора Севастополя Павел Иено.

— Закупку сделали, контракт подписали, ожидаем в ближайшее время изготовление и поставку, — сказал П.Иено. Он уточнил, что изготовлением займется севастопольское предприятие. Его специалисты принимали участие в аналогичных работах в Тамани и в Новороссийском порту.

— Контракт подписан, приступили к изготовлению. Производственная база есть, все повторно проверили, — доложил П.Иено. Это же предприятие после изготовления заграждений сделает установку, а также систему открывания — закрывания.

Изготовлением боновых заграждений, как следует из контракта, займется севастопольское предприятие ООО «ЭкоГрупп», его специализация — изделия для обеспечения безопасности. С 2005 года фирма занимается ликвидацией аварийных разливов нефти, ранее поставляла оборудование компаниям «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл», работало с морской аварийно-спасательной службой, крупными морскими портами Краснодарского края.

В соответствии данным, опубликованным на портала госзакупок, контракт на выполнение работ по установке защитных противодиверсионных боновых заграждений в Балаклавской бухте Севастополя заключен с ООО «ЭКОГРУПП». Его цена 37,185 млн рублей, срок исполнения — 70 дней — до 19 января 2024 года. В документе боновые ограждения почему-то названы противодивериверсионными.

Решение о необходимости в ночное время ограничивать вход в Балаклавскую бухту специальными заграждениями принято на чрезвычайном заседании Законодательного собрания после ракетной атаки 23 июня.