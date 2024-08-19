Четверо льготников решили предпочесть земельным участкам миллион

Из 53 опрошенных льготников, имеющих право на получение земельных участков, лишь четверо согласились получить денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей. Об этом стало известно 9 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Из первой сотни только четверо решили взять альтернативу. То есть, предварительно по звонку дали согласие на получение миллиона семь человек, а затем подтвердили четверо, — сообщил замгубернатора Николай Приставка.

Напомним, что право на денежную компенсацию распространили не только на участников СВО, но и на других льготников: многодетные семьи, репрессированных граждан и чернобыльцев.

В настоящее время в Резервном фонде правительства Севастополя зарезервировали на такие выплаты 100 миллионов рублей. Всего в списке льготников на получение бесплатных участков примерно 8,5 тысяч человек.