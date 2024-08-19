Аварийность на дорогах снижается, но по-прежнему высока

Севастополь оказался на 71 месте среди 85 регионов России по количеству зарегистрированных ДТП, следует из рейтинга РИА Новости .

За первое полугодие 2024 года показатель аварийности в Севастополе равен 125,8 на 100 тысяч единиц автотранспорта (по стране — 95,2), число пострадавших на 100 тысяч населения — 50,2 человека. Такие данные приводятся в опубликованном РИА Новости исследовании.

При этом ситуация с аварийностью на дорогах в Севастополе все-таки улучшается: количество ДТП с пострадавшими по итогам шести месяцев 2024 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2023 года на 17,5%.

Соседний Крым на 41 месте — с показателем аварийности 98,4 на 100 тысяч единиц автотранспорта и количеством пострадавших — 37,3 на 100 тысяч населения. В республике также отмечено снижение числа аварий.

Больше всего ДТП происходит на дорогах Тувы, Калмыкии и Омской области, где на 100 тысяч машин приходится от 219,4 до 265,1 аварий с пострадавшими. Это более чем в два раза превышает общероссийский уровень.

Меньше всего ДТП с пострадавшими зафиксировано в Чечне (11,1 на 100 тысяч машин), Ямало-Ненецком (42,5) и Чукотском автономные округах (47,7) .

Напомним, что в рейтинге регионов России по качеству дорог Севастополь занял девятое место.