За полгода выявлено 10 фальшивых купюр

За первое полугодие 2024 года в банковской системе Севастополя обнаружено 10 поддельных купюр. Из них четыре — иностранная валюта.

Пять фальшивок — банкноты номиналом пять тысяч рублей. Также выявлена одна фальшивая тысячная купюра. Кассиры обнаружили и поддельные иностранные деньги: три банкноты — доллары США, одну — евро, сообщили в Отделении Севастополь Южного ГУ Банка России.

«Важно помнить, что если есть сомнения в подлинности купюры, вы всегда можете отнести ее на бесплатную проверку в любой коммерческий банк. Ни в коем случае не следует пытаться ей расплатиться, за это грозит уголовное наказание», — напомнил руководитель севастопольского Отделения Банка России Михаил Бежан.