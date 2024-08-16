В Крыму трое заболели лихорадкой Западного Нила

В Крыму зафиксировано три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.

Заболели люди в Феодосии, Бахчисарайском районе и в Севастополе. Таким образом, речь идет о единичных случаях. В прошлые годы случаи заболевания регистрировались в Белогорском районе и в Керчи.

По мнению С.Листопад, Крым находится в зоне риска, здесь существуют благоприятные условия по целому ряду трансмиссивных инфекций, которые передаются через укусы комаров. Помимо насекомых, источником лихорадки Западного Нила могут быть и птицы, в том числе водоплавающие и перелетные.

Специалисты отмечают возможность бессимптомного течения заболевания, что объясняется низкой инфицирующей дозой. Клинические симптомы заболевания похожи на обычный грипп и проявляются повышением температуры на протяжении нескольких дней и интоксикацией: ломота в теле, суставах, головная боль. Такие формы лечатся без обращения в медучреждения.

Более тяжелая форма проявляется в виде менингита, реже менингоэнцефалита, когда вирус поражает центральную нервную систему. Обращение в таких случаях в медучреждения сопровождается обширной диагностикой и определением вирусной природы заболевания, что требует соответствующего лечения.

Известно, что тяжелее лихорадку переносят люди с хроническими заболеваниями, например, страдающие сахарным диабетом. Как отмечает С.Листопад, летальные случаи в Крыму не зарегистрированы.

Среди мер профилактики Роспотребнадзором рекомендовано энтомологическое обследование территории, важно проводить акарицидную обработку на дачах и в частном секторе. Опасными с точки зрения заражения могут считаться места, где есть трава, вода, дрова.

В инфекционной больнице «Севастопольской газете» сообщили, что о случае заболевания лихорадкой Западного Нила им известно, однако пациент с таким диагнозом к ним не поступал.

По информации начмеда учреждения, заболевший — иногородний. Некоторое время назад он отдыхал в Севастополе, однако лихорадку Западного Нила у него диагностировали после того, как он вернулся с отдыха домой — в другой российский регион.