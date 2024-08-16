Требуют снести бар «На рейде»

Министерство обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском к правительству города и коммерческой фирме «Дайм-Юг» о признании права собственности на земельный участок за компанией незаконной, а возведенной на нем постройки — самовольной.

Военное ведомство требует признать права аренды на земельный участок, расположенный на Николаевском мысу, не законными, а строение с адресом пл.Нахимова, 2Б — самовольной постройкой. Территорию нужно освободить, а здание бара снести. Информация об этом содержится в материалах Арбитражного суда Севастополя.

Кроме правительства города и частной компании к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя, департамент архитектуры и градостроительства, Севнаследие, Центральный спортивный клуб армии, Крымское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России и ДИЗО.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 23 сентября.

Бар расположен на набережной на территории флотского спортклуба и работает не одно десятилетие.

Интересно, что в марте 2020 года приказом заместителя министра МО Тимура Иванова (сейчас он находится под следствием по подозрению в коррупции), всю территорию набережной в 315 метров от бывшей трибуны на Приморском бульваре (сейчас это ресторан «Макензи») до Графской пристани передали из федеральной собственности в собственность Севастополя.

В августе 2022 года город выполнял мероприятия по приему этого объекта. «Указанное недвижимое имущество принимается, как имущество, необходимое для благоустройства мест общего пользования города Севастополя», — сообщило тогда «Севастопольской газете» ДИЗО. Бар «На рейде» граничит с этой территорией.