Сборник научных статей посвятили археологу Галине Николаенко

В День археолога 15 августа в Херсонесе презентовали новый сборник научных статей «ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ», что в переводе с древнегреческого означает «Город, земля и укрепления».

Издание посвятили 80-летию главного научного сотрудника отдела междисциплинарных исследований музея-заповедника «Херсонес Таврический», кандидату исторических наук Галине Николаенко.

Более 60 лет она посвятила работе в музее и почитается коллегами, как выдающийся ученый и старейший сотрудник. Предметом ее исследований как раз и являются город (государство), сельская зона и укрепления Херсонеса.

Г.Николаенко рассказала «Севастопольской газете», что увлеклась археологией еще в школе, когда пришла заниматься в археологический кружок. Потом была учеба в университете, по окончании которого она начала работать в музее-заповеднике Херсонес Таврический дипломированным археологом, здесь и осталась на всю жизнь.

Нынешняя презентация сборника стала приятным сюрпризом для Г.Николаенко, она приняла этот подарок с благодарностью ученым, с которыми продолжает работать в меру сил. Так, в соавторстве с заведующим отделом междисциплинарных исследований музея-заповедника Алексеем Аржановым пишет очередную книгу о балке Бермана.

– Я пишу античность, Алексей – средневековье, – пояснила Г.Николаенко.

Как рассказал А.Аржанов, презентованное теперь издание – это своеобразное поздравление и выражение уважения от коллег. Многие из них пришли и приехали на мероприятие: действующие археологи, представители крымских и севастопольских музеев, городских библиотек, других учреждений культуры. Среди собравшихся были и участники множественных археологических экспедиций, которые возглавляла Г.Николаенко.

– В археологии все стоит на плечах учителей. Издание сборника научных статей – это попытка показать, что мы достойно продолжаем дело Галины Михайловны, – сказал А.Аржанов.

Заведующий издательским сектором Государственного историко-археологического музея «Херсонес Таврический» Андрей Зайков напомнил, что нынешний сборник – очередной в серии опубликованных научных трудов Херсонесского музея-заповедника, первая книга этой серии вышла в 2018 году, ее автором была как раз Г.Николаенко.

В «ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ» собраны статьи 21 корифеев археологии, посвященные разной научной тематике, все они так или иначе связаны с темами, которыми занималась и занимается Г.Николаенко. Есть статьи, посвященные конкретным памятникам, есть обобщающие, в частности связанные с городом Северного Прич6ерноморья Милет. Есть работы прикладного характера, например, по созданию трехмерной экскурсионной экспозиции. Еще одна публикация посвящена конкретному предмету-находке – ложке красноармейца, найденной в балке Бермана. На первом же, самом почетном месте, – полная библиография трудов Г.Николаенко.

Книга выполнена на достойном полиграфическом уровне, предназначена научной общественности, издание также будет интересно не только узкому кругу специалистов, но краеведам, студентам, учителям, архивистам, всем, кому небезразлична отечественная история.

Интересно, что издание, едва выйдя в свет, сразу стало редкостью – тираж всего-то 70 экземпляров.