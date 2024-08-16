Ярослав Святославский завершил свой одиночный ультратриатлон

В ходе первого в России одиночного триатлона протяженностью около 500 км параатлет Ярослав Святославский финишировал в санаторно-курортном комплексе «Мрия» в Крыму, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Первый в России ультратриатлон «Импульс», целью которого является привлечение внимания к травмам и заболеваниям спинного мозга, стартовал на федеральной территории Сириус 10 августа. Святославский и другие спортсмены в акватории Черного моря проплыли 2,6 км и после начали велоэтап. В среду параатлет прибыл на территорию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе, откуда утром в четверг выехал в Крым, ему предстояло преодолеть 60 км до финишной точки в санаторно-курортном комплексе «Мрия».

«15 августа завершился первый в России одиночный ультратриатлон «Импульс». На протяжении шести дней его проходил спортсмен паралимпийской сборной, бронзовый призер Кубка мира по велоспорту, амбассадор общественного движения «Здоровое Отечество» Ярослав Святославский. За это время он преодолел маршрут длиной 487,3 км, что превышает Ironman почти в два раза», — рассказали в команде спортсмена.

Маршрут состоял из трех этапов. Сначала спортсмен проплыл 2,6 км, затем преодолел 344,7 км на ручном велосипеде и 140 км на беговой коляске.

Изначально Я.Святославский планировал преодолеть 845 км, однако за день до старта спортсмен отравился и при прохождении маршрута получил интоксикацию выхлопными газами. В связи с этим врачи Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России скорректировали километраж.

Я.Святославский — пятикратный чемпион России по велоспорту, бронзовый призер Кубка мира по велоспорту, первый в России паратриатлет, пять раз прошедший дистанцию соревнований по триатлону Ironman.