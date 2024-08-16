Хотят пойти в артисты

Колледж впервые набирает студентов на специальность «Актерское искусство». Конкурс — 2,5 человека на место.

На кусе только бюджетное обучение, платных мест нет. Набирают группу в 25 человек. Уже подано 60 заявлений со всех концов страны.

Будущие наставники оценивают пластичность, музыкальность, сообразительность и воображение ребят. Абитуриенты поют, танцуют или делают пластические импровизации под музыку. Потом нужно пройти собеседование, в ходе которого преподаватели ближе познакомятся с будущими студентами, пытаются узнать их мировоззрение, цели и общий уровень образованности.

Инициатором открытия такого курса стало руководство колледжа.

— Идея давно витала в воздухе и вызывала жгучее желание и у тех, кто хочет учиться этой профессии и у тех, кто хочет передавать опыт, — рассказала преподаватель курса специальности «Актерское мастерство» в художественном колледже, режиссер Нина Лаврова.

По ее словам, географическая удаленность Севастополя от столичных городов приводит к тому, что талантливая молодежь утекает из города.

— Профессии все равно хотят учиться. Она интересная. Кто не мечтал быть артистом в детстве? И понятное дело, таланты уезжают на материк. Уезжают получать специальность в другие города. И как правило, за года учебы обрастают какими-то возможностями трудоустройства, связями, остаются там, где учились и не возвращаются. Очень хочется чтобы у нас было учебное заведение, в котором люди получали профессию и оставались здесь работать. В Севастополе идет грандиозное строительство, профессия будет востребована, — уверена Н.Лаврова.

У колледжа с городскими театрами подписаны соглашения о сотрудничестве. Так что молодые специалисты обязательно будут трудоустроены.

Система оценок творческих испытаний при поступлении очень строгая.

— Пятибалльная система оценок, для того, чтобы сделать правильный отбор, не подходит. Поэтому у нас разброс оценивания от нуля до 70 баллов. Нам будет не просто подвести итоги, но с другой стороны, это такая борьба за объективность и за качество кадров, — подчеркивает преподаватель и отмечает, что для приемной комиссии не менее важны и человеческие качества абитуриентов. По ее мнению, им важно разглядеть в будущем студенте искреннее желание и подлинную способность на жертвенность в профессии и в жизни. Помимо таланта человек должен быть чистый и светлый, считает Н.Лаврова.

Обучение рассчитано на три года и восемь месяцев. Кроме специальных предметов: танца, актерской речи, фехтования, пластики, вокала, истории театра, студенты также будут изучать и школьные предметы.

— Вчера на творческий конкурс к нам приходили реально разные ребята. Кто-то где-то занимался, кто-то с кем-то занимался, кто-то вообще не занимался, просто увидел объявление, захотел и пришел. Вот вчера девочка была из Норильска, мальчик из Запорожья. Этот мальчик стоял и ему было так страшно, что он забывал текст, но при этом он так эмоционально реагировал на свою забывчивость, что было понятно, у него есть нутро, нерв, который потом можно будет вытащить. Виден потенциал, из него точно что-то получиться. А есть, которые приходят словно готовые артисты. Их сразу на сцену можно выпускать. И вот дилемма: брать такого человека или нет? Потому что, когда мы поступали в театральный вуз, подготовленных детей не брали. Преподаватели говорили, что им нужен пластилин. Нужно то, из чего мы будем создавать артиста, — делится впечатлениями о творческом конкурсе преподаватель актерского мастерства севастопольского художественного колледжа, заслуженный артист Украины и города Севастополя Игорь Бронников.