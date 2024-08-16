Горхоз выплатит компенсацию покусанным собаками

Трем несовершеннолетним жителям Севастополя, пострадавшим от нападения бродячих собак, департамент городского хозяйства выплатит в общей сумме 85 тысяч рублей.

Прокуратура Балаклавского района провела проверку по сведениям, предоставленным учреждениями здравоохранения, о пострадавших от укусов животных. Установлено, что в марте, июне и августе детей из Терновки, Орлиного и Инкермана при разных обстоятельствах покусали за ноги бродячие псы. «Подростки испытали сильную боль, испуг, им была оказана медицинская помощь», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

При этом департамент городского хозяйства, который должен заниматься отловом и содержанием бездомных животных, свои обязанности должным образом не исполнял. В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с департамента компенсации морального вреда, причиненного нападением и укусами безнадзорных животных.

Ленинский районный суд принял решение в пользу детей о взыскании денежных средств на общую сумму 85 тысяч рублей.