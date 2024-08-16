Депутат Госдумы Сардана Авксентьева встретилась с крымчанами в Симферополе

Встреча с общественниками Крыма состоялась по инициативе регионального отделения партии «Новые люди». В разговоре приняли участие представители 13 городов и районов полуострова. Главная тема обсуждения — программа «Крым будущего». Документ объединяет предложения крымчан по опережающему развитию Крыма.

Открыла встречу экс-мэр Якутска, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

— Я в Крыму второй раз, впервые побывала в 2022. За эти два года перемены заметные. Поражает масштаб дорожного строительства, хорошо выглядит благоустройство набережных и пешеходных зон. У меня от Крыма наилучшие впечатления, хотя я видела только парадный фасад. За фасадом безусловно есть проблемы, но они общие для всей России», — поделилась Сардана Владимировна своими впечатлениями от Крымского полуострова.

Лидер крымского отделения партии «Новые люди» Даниил Шупеня презентовал программу регионального отделения и рассказал о приоритетах: «Новые технологии, новые подходы к образованию и поддержка людей дела — вот три главных тезиса нашей программы».

Он рассказал о конкретных предложениях партии «Новые люди» для Крыма: «Крыму нужен свой парк высоких технологий. К нам едут айтишники и инженеры со всей страны, чтобы жить и работать в комфортном климате. Задача в том, чтобы вслед за ними переезжали их работодатели, — высокотехнологичный бизнес, стартапы, центры разработки».

По мнению Даниила Шупени, развитие электротранспорта также может стать одним из драйверов технологического развития Крыма.

Юрист Анастасия Кочканова напомнила собравшимся партийный слоган «Люди — важнее» и предложила сделать акцент на развитии человеческого потенциала полуострова.

«Сегодня Крым занимает 45 место по качеству жизни среди регионов России. Так быть не должно, крымчане заслуживают лучшего. Инвестировать в людей, в демографию, образование и охрану здоровья — сейчас это самое выгодное вложение. Не в плане сиюминутной прибыли, а в долгосрочной перспективе», — считает А.Кочканова.

В завершении встречи С.Авксентьеву спросили о том, как она относится к идее главы Крыма Сергея Аксенова о возврате прямых выборов мэров в городах Крыма.

«Я всегда поддерживаю хорошие идеи, даже если их выдвигают представители других партий. Эта идея — правильная. Партия «Новые люди» последовательно выступает за прямые выборы на всех уровнях, это часть нашей федеральной программы», — ответила С.Авксентьева.