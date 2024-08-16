Четыре автомобиля столкнулись на пр.Гагарина

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с участием четырех легковых автомобилей и тремя пострадавшими, в том числе ребенком.

По предварительной информации, в пятницу, 16 августа, в 12.25 41-летний мужчина за рулем Hyundai в районе дома №4 по пр.Гагарина неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством на правом закруглении дороги. Автомобиль выехал влево на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Nissan под управлением 68-летнего водителя. После этого, Hyundai по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего водителя, который также двигался прямо во встречном направлении. Далее «Тойоту» от удара отбросило на «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир «Тойоты», а также 5-летний пассажир Hyundai. Пострадавшие госпитализированы.

Предварительно состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Севастополя.

Добавлено: В ходе освидетельствования водителя автомобиля Hyundai было установлено состояние алкогольного опьянения.