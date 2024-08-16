Аукцион на рекламные конструкции все-таки проведут

Объявленный в мае и отмененный в июне аукцион опять в повестке департамента архитектуры.

Департамент архитектуры внес изменения в собственный приказ о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и сооружениях, находящихся в собственности города. Теперь в документе говорится, что в таблице предлагаемых лотов указанная начальная минимальная цена — это плата за размещение рекламной конструкции за год, а не за пять и 10 лет, как предполагалось ранее.

Расширился и перечень рекламных конструкций, которые будут устанавливать. К привычным билбордам, сити-лайтам, световым экранам, огромным суперсайтам — сдвоенным билбордам, добавили афишные тумбы, объемные конструкции, настенные панно, пиллары, проекционные установки и флаговые композиции.

Напомним, что объявленный в конце мая открытый аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и недвижимом городском имуществе, был внезапно отменен за несколько дней до подведения итогов. Департамент архитектуры тогда предпочел не называть причины отмены. Также было непонятно, будут ли вообще проводить открытое распределение рекламных мест или перед избирательным марафоном решено незаконные рекламные конструкции оставить нетронутыми.