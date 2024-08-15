В Севастополе разрешили досрочное голосование на сентябрьских выборах

В целях безопасности ЦИК РФ предложила провести досрочное голосование на выборах в восьми приграничных регионах страны, которые проводятся в России в единый день голосования 8 сентября.

С 28 августа можно будет проголосовать досрочно в Республике Крым, Севастополе, Ростовской области, Краснодарском крае, а также в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях, сообщила пресс-служба Центризбиркома РФ.

Досрочное голосование может проходить на избирательных участках, на дому, на придомовых и удаленных территориях, а также на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в специальном помещении.

Чтобы включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа, необходимо подать онлайн-заявление через сервис «Мобильный избиратель», а в случае невозможности — обратиться в участковую избирательную комиссию по месту нахождения. Заявку на включение в списки можно подать вплоть до дня голосования.

В Севастополе голосование пройдет 6-8 сентября. Весь город будет избирать депутатов Законодательного собрания третьего созыва. Жители Нахимовского муниципального округа дополнительно будут выбирать трех депутатов в местный совет, а Терновского — одного.