Управляющие компании и интернет-провайдеры будут взаимодействовать по правилам

Первым запретят отказывать в доступе в дома интернет-провайдерам. А те, в свою очередь, должны прокладывать свои сети не как попало, а согласно технических требований.

Взаимодействие компаний, предоставляющих услуги по выходу в интернет, и управляющих компаний многоквартирных домов теперь регулируется едиными правилами. Постановление, утверждающее такой документ, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Появление правил поможет решению двух главных вопросов. Во-первых, управляющие компании больше не смогут отказывать интернет-провайдерам в доступе в дома, что ограничивало право граждан на выбор поставщиков услуг связи. Во-вторых, определены типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах, а также порядок действий управляющих компаний и интернет-провайдеров в случае, если в ходе работ по установке или демонтажу оборудования был причинен ущерб общему имуществу в многоквартирном доме.

Утвержденные правила позволят упростить разрешение споров между управляющими компаниями, интернет-провайдерами и жильцами, проживающими в доме.

Подписанное постановление — часть работы по реализации новых норм Жилищного кодекса РФ, которые были приняты в апреле 2024 года.