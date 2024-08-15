Субсидию на приобретение твердого топлива и газа проиндексировали

Согласно постановлению правительства Севастополя от 15 августа, размер индексации субсидии на приобретение населением твердого топлива и сжиженного газа составил 7,2%, что это является мерой социальной поддержки.

Речь идет о предельных показателях стоимости твердого топлива и сжиженного газа для предоставления населению в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

– Постановление устанавливает предельные объемы на приобретение твердого топлива в связи с тем, что управлением по тарифам были определены новые предельные объемы на второе полугодие, – сказала и.о.директора департамента труда и социальных отношений Елена Бардакова.