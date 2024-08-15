Севастополь примет молодежный медиафорум

Второй медиафорум «Герой будущего времени. Молодежь о важном", в котором примут участие дети Донбасса и участников специальной военной операции, пройдет с 20 по 25 августа в Севастополе.

— Участники форума — это дети Донбасса, дети участников специальной военной операции, дети гуманитарной миссии, дети прифронтовых территорий и других регионов страны. <...> [Они] встретятся с героями специальной военной операции, с военными журналистами, руководителями крупнейших федеральных медиахолдингов из 70 регионов, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель АНО «Герой будущего времени» Наиля Анварова.

В рамках форума пройдут образовательные экскурсионные программы, лекции, круглые столы, дискуссии о развитии современных форматов кино, теле и интернет-проектов, подведение итогов молодежного конкурса «Я — русский журналист».

— Молодые медийщики со всей страны создадут уникальные проекты, которые помогут рассказать о самом важном языком молодежи. Расскажут о том, насколько важно сегодня поддерживать медиаструктуру и создавать именно то, что нравится им. Получат навыки от ведущих специалистов сферы, — добавила Н.Анварова.