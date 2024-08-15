Ради квартирных сертификатов крымчане сделались херсонцами

По фальшивым паспортам жители Симферополя пытались получить от государства 7,4 млн рублей на покупку квартиры в Партените.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная трех граждан РФ, которые подозреваются в мошенничестве при получении социальных выплат.

Установлено, что трое жителей Симферополя 1967, 1973 и 1997 годов рождения приобрели фальшивые паспорта граждан РФ на имена жителей города Херсона, которые имели право на получение за счет средств бюджета социальной выплаты на приобретение жилья.

Используя подложные документы, указанные граждане заключили договор купли-продажи на приобретение квартиры в Партените общей стоимостью 7,4 млн рублей, с условием оплаты по договору за счет государственных жилищных сертификатов.

Преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении указанной троицы возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.